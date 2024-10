Coup de filet géant à El M’Ghair : Un trésor de 35 kg d’or, 5 milliards de centimes, et 270K $ saisi

Les services de sécurité de la wilaya d’El M’Ghair ont réussi, au cours de la semaine écoulée, à démanteler un réseau criminel organisé particulièrement dangereux, opérant à l’échelle transfrontalière et composé de sept individus.

Selon un communiqué de ces mêmes services, ce réseau était spécialisé dans le trafic et la commercialisation illégale de métaux précieux.

Cette opération d’envergure a permis de récupérer 35 kilogrammes d’or, 37 kilogrammes d’argent et d’importantes sommes d’argent en devises nationales et étrangères.

Cette opération a été menée à bien suite à un suivi minutieux des mouvements de ce réseau, ce qui a permis de dévoiler son mode opératoire criminel.

Les forces de l’ordre ont intercepté un camion équipé d’une remorque en provenance d’une wilaya du sud du pays. Après une inspection approfondie, une cachette secrète a été découverte sous le châssis de la remorque, spécialement conçue pour dissimuler les métaux précieux de contrebande.

Dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, les autres membres de ce réseau criminel ont été arrêtés dans les wilayas de Sétif, Tébessa et Alger, et d’autres saisies ont été effectuées.

Au total, cette opération a permis de saisir 35 kg d’or, 37 kg d’argent, d’arrêter sept membres du réseau criminel, de saisir 5 milliards 416 millions de centimes issu d’activités criminelles, ainsi que 270 500 dollars américains. Par ailleurs, 21 véhicules ont été récupérés, acquis grâce à des revenus illégaux.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près du Pôle judiciaire spécialisé de Ouargla. Ils sont poursuivis pour trafic de grande envergure portant atteinte à l’économie nationale, blanchiment d’argent au sein d’un groupe criminel organisé opérant à l’échelle transfrontalière, commerce illégal de métaux précieux non estampillés et violation de la réglementation en vigueur relative au change et au mouvement des capitaux.

