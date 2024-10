Coup de filet en Espagne : Les autorités démantèlent un important réseau de passeurs

L’émigration clandestine en Méditerranée continue de faire de nombreuses victimes. Lorsque l’on évoque ces migrants, on imagine souvent des jeunes prenant tous les risques pour traverser la mer sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre l’Europe.

Ces voyages, organisés pour quelques milliers d’euros, sont souvent synonymes de drames, avec des dizaines de personnes qui perdent la vie chaque année en tentant de rejoindre l’Espagne depuis l’Algérie.

Des traversées plus chères, mais mieux organisées

Certains candidats à l’émigration préfèrent s’adresser à des réseaux de passeurs, espérant ainsi une traversée mieux organisée et plus sûre.

Toutefois, cette option reste coûteuse. Les prix varient en fonction des bateaux et des services offerts, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros pour des traversées « personnalisées ».

🟢À LIRE AUSSI : Concours ONEC DZ 2024 : c’est le moment de retirer vos convocations (lien OFFICIEL)

Ces offres permettent une traversée plus rapide et relativement plus confortable, surtout lorsque la mer est calme.

Ces réseaux utilisent souvent des embarcations mieux équipées que les bateaux de fortune, ce qui peut encourager certains migrants à prendre ce chemin. Cependant, les risques restent omniprésents.

Un réseau de passeurs démantelé en Espagne

Le jeudi 24 octobre, la police espagnole a annoncé avoir démantelé un réseau de passeurs qui opérait entre l’Algérie et l’Espagne.

Ce réseau est accusé d’avoir transporté clandestinement au moins 70 migrants, majoritairement algériens et syriens, à bord de petits bateaux.

Lors de cette opération, les autorités ont arrêté trois membres, et ils ont placé le chef présumé en détention provisoire.

Selon la police espagnole, ces traversées ont payé jusqu’à 10 000 euros par migrant.

Une somme colossale pour des voyages qui ne respectaient aucune mesure de sécurité.

Les bateaux utilisés ne contenaient aucuns équipements de base tels que l’eau et la nourriture, ce qui constituait un grave danger pour la vie des migrants.

De plus, les passeurs emploient souvent la violence pour forcer les migrants à payer les montants exigés dans les délais impartis.

Des conditions de vie désastreuses pour les migrants

Après avoir traversé la mer, l’accueil des migrants était dans des conditions déplorables, notamment dans les régions de Madrid et de Tolède.

Ils y séjournaient temporairement avant de poursuivre leur route vers d’autres pays européens, en particulier l’Allemagne.

La police a mis en lumière les conditions « désastreuses » dans lesquelles ces personnes étaient maintenues, rendant leur périple encore plus éprouvant.

🟢À LIRE AUSSI : Concours du village le plus propre : voici le gagnant de la 11ème édition

Cette affaire illustre une nouvelle fois les dangers et les sou0ffrances que subissent les migrants clandestins.

Malgré les efforts des autorités espagnoles et des autres pays européens pour démanteler les réseaux de passeurs, ces traversées risquées continuent d’attirer des centaines de personnes chaque année, dans l’espoir d’une vie meilleure.

Cependant, le prix à payer reste extrêmement élevé, tant sur le plan financier que sur le plan humain.