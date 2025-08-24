Coup de filet à Oran : la police saisit plus de 115 kg de cocaïne

Dans une opération d’envergure, la brigade régionale de lutte contre le crime organisé (SRLCO) d’Oran, en coordination avec les services de police judiciaire des wilayas de Mascara et Sidi Bel Abbés, a réussi à saisir une importante quantité de drogue dure estimée à 115 kg et 572 g de cocaïne. Cette cargaison, en provenance du Maroc, était destinée à être écoulée vers le nord du pays.

Selon les services de sécurité, l’opération a été rendue possible grâce à des investigations approfondies qui ont permis de suivre la trace du réseau criminel et d’identifier le camion utilisé pour le trafic de drogue. Ce dernier a été intercepté dans le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbés, où les enquêteurs ont découvert la cocaïne soigneusement dissimulée dans une cache aménagée à cet effet.

Sous la supervision directe du parquet territorialement compétent, cinq personnes suspectées d’appartenir au réseau criminel ont été arrêtées. Le camion utilisé dans l’opération a également été saisi. Les suspects ont ensuite été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d’Oran, afin de poursuivre les procédures judiciaires.

Démantèlement d’une bande armée à Alger

Parallèlement à cette affaire de trafic de cocaïne, la police judiciaire de la première circonscription de la wilaya d’Alger a réussi à neutraliser une bande de quartier armée semant la terreur dans les environs de Belcourt et du quartier Larbi Tbessi.

Selon un communiqué officiel, sept individus ont été arrêtés, dont plusieurs déjà connus de la justice. L’opération a permis la saisie de cinq armes blanches prohibées de différentes tailles et de types, ainsi qu’une quantité de drogue et une solution stupéfiante destinée à la consommation.

L’affaire a éclaté à la suite de nombreux appels reçus via le numéro vert 1548, signalant une violente rixe à l’arme blanche dans ces quartiers populaires. Les forces de l’ordre, en coordination avec le Centre de commandement et de contrôle, ont immédiatement réagi. Un enregistrement vidéo de la scène, exploité par les services spécialisés, a également appuyé l’enquête.

Intervenus rapidement sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation des suspects, mettant ainsi fin à un climat d’insécurité qui pesait sur les habitants. Les mis en cause ont été présentés devant la justice compétente, conformément aux procédures pénales en vigueur.

