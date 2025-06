Coup de filet à l’aéroport d’Annaba : un trafic de bijoux déjoué, des douaniers impliqués

Une opération menée par les enquêteurs de la section de recherches et d’investigations du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Annaba a démantelé un réseau international de trafic de bijoux. Jeudi soir, le juge d’instruction du tribunal d’El Hadjar a placé en détention provisoire trois douaniers, deux policiers et un civil.

Selon le quotidien El Watan, suite à une enquête approfondie révélant des faits de crime organisé, de contrebande et de violation de la réglementation des changes en Algérie, le parquet a recommandé des mesures contre ce réseau de trafic de bijoux et a ordonné l’arrestation de plusieurs individus.

Les faits ont commencé le 22 mai dernier, lors d’un contrôle routier à proximité de l’aéroport Rabah Bitat à Annaba. Les éléments de la gendarmerie ont intercepté une Volkswagen à bord de laquelle se trouvaient un policier en uniforme et un autre individu.

À LIRE AUSSI : Bordj Bou Arréridj : démantèlement d’un réseau d’avortements clandestins dans une fausse clinique

Un vaste trafic international de bijoux démantelé à Annaba

La fouille du coffre du véhicule en question, par les gendarmes de la section de recherches, a révélé une importante quantité de bijoux : quatre valises contenant 91 kilogrammes de bijoux de fantaisie en argent blanc et en métal jaune, une marchandise dont l’importation est strictement interdite par la réglementation algérienne sur les métaux précieux.

En plus de la marchandise illégale, les gendarmes ont découvert des documents commerciaux non officiels, tels que des bons avec les noms des commerçants locaux et des sommes importantes attestant de l’existence d’un réseau organisé opérant au-delà des frontières. Cette opération aurait été orchestrée depuis la ville de Marseille en France.

Plusieurs arrestations dans le cadre de l’affaire

Les bijoux introduits illégalement étaient destinés à être vendus sur le marché parallèle. L’enquête lancée par ordre du parquet a permis l’implication présumée de fonctionnaires « chargés de la surveillance des frontières« .

En effet, parmi les personnes impliquées dans cette affaire, on compte des agents et des officiers douaniers, des membres de la police, ainsi que d’autres personnes activant en France. Ces personnes sont suspectées de faciliter le passage de ma marchandise en toute discrétion.

Les premières investigations révèlent une organisation soignée et des complicités solides, le tout dans un trafic lucratif de bijoux. Le principal fournisseur, Yassine, résidant à Marseille, est actuellement en fuite. L’enquête se poursuit pour identifier d’autres complices et retracer la filière marseillaise.

À LIRE AUSSI : Trafic de faux visas Schengen : le business illégal qui prospérait derrière une agence de voyages