Le savoir-faire culinaire fait partie des éléments marquants de l’identité culturelle de l’Algérie et des atouts qui séduisent les étrangers pour venir visiter le pays. D’ailleurs, à de nombreuses reprises, l’Algérie a remporté le titre du pays détenant la meilleure cuisine en Afrique et au monde arabe.

Récemment, à la 60ᵉ édition du salon international de l’agriculture, qui s’est tenue du 26 février au 3 mars 2024 à Paris, une conserverie algérienne a remporté un prestigieux prix décerné dans le cadre de cet événement.

La conserverie Thala primée au Salon international de l’agriculture à Paris

L’Algérie a pris part à cet événement et la participation de la conserverie Thala, n’est pas passée inaperçue. Cette dernière met en avant des spécialités locales et traditionnelles dont la Mechouia de poivrons, la Chakchouka d’aubergine, la purée d’ails et de piments, le pesto de tomates séchées… des recettes issues de la cuisine traditionnelle algérienne, voire kabyle.

Lors du salon international de l’agriculture de Paris, la commission a dégusté, anonymement, de nombreuses spécialités présentées par les participants à cet événement. Pour au final, décerner le prix « Coup de cœur des agriculteurs du monde » pour la conserverie Thala, notamment pour son produit » Salade Mechouia piment coriandre », qui a séduit les papilles du jury.

Selon le responsable commercial de Thala « ce prix revient aux 40 femmes du village Thala Bouzou de la Kabylie« . Des femmes qui excellent, par leur savoir-faire ancestral, dans la cuisson au chaudron, l’épluchage et le séchage des légumes de saison.

Un savoir-faire traditionnel, transmis de génération en génération et qui a permis la sauvegarde de l’art culinaire traditionnel, tout en travaillant sur l’aspect moderne de ces recettes.

À LIRE AUSSI :

>> Québec : l’Algérienne Salima Ramdani remporte le concours du Meilleur Pâtissier

>> Pays africains où l’on mange le mieux : l’Algérie devance le Maroc