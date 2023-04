Coup de boule de Zidane en 2006 : Materazzi finit par avouer ce qu’il lui a dit

C’est l’une des images les plus marquants de l’histoire du football mondial : le coup de tête de Zinédine Zidane asséné à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006.

Alors qu’il avait l’opportunité de décrocher son deuxième titre de champion du monde, Zizou, pourtant au sommet de son art, n’a pas réussi à se contenir et a signé l’un des gestes les plus violents sur un terrain de football.

On le voyait ralentir sa course, revenir pour faire face au défenseur italien afin de laisser place à une réponse qui mettra un terme à son rêve, et à sa carrière. Un épisode immortalisé par le sculpteur d’origine algérienne, Adel Abdessemed, qui a érigé une statue de ce qui sera nommé « le coup de boule de Zidane ».

Dix-sept ans après cet épisode, le défenseur italien, Marco Materazzi revient sur ce qui s’était passé le soir du 09 juillet 2006 sur la pelouse du stade olympique de Berlin.

Ainsi, dans une déclaration accordée à la chaîne italienne, Football Italian TV, Materazzi a dit, « Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot après le match et j’ai répondu : Non, je préfère ta sœur » avoue l’ancien défenseur de l’Inter Milan.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

