Cotisations sociales pour les non-salariés : la CASNOS publie un rappel important

La Caisse Nationale de Sécurité sociale des Non-Salariés (CASNOS) a rappelé, dans un communiqué officiel, à l’ensemble de ses adhérents agriculteurs la date limite pour le règlement des cotisations annuelles pour l’année 2024. Les agriculteurs affiliés à la caisse sont donc encouragés à s’acquitter de leurs cotisations dans les délais impartis afin d’éviter toute pénalité financière.

Le CASNOS appelle les agriculteurs à régler leurs cotisations sans délai Ce jeudi, la CASNOS a publié un rappel important à l’encontre des agriculteurs algériens. Le communiqué fait part de la date du dernier délai pour s’acquitter des cotisations annuelles pour l’année 2024, qui est fixée au lundi 30 septembre.

Ce rappel intervient dans le cadre des efforts continus du CASNOS pour garantir que ses adhérents bénéficient d’une couverture sociale complète. En effet, en réglant leurs cotisations, les agriculteurs peuvent non seulement éviter les majorations de retard et les amendes, mais également s’assurer un accès continu à des services essentiels comme l’assurance maladie, les prestations de retraite, et d’autres avantages sociaux.

À LIRE AUSSI : CNAS : Prise en charge médicale des nécessiteux non assurés

Le CASNOS a également mis en avant la possibilité de régler les cotisations via son service de paiement électronique accessible sur la plateforme « Damancom ». Cette option offre une grande flexibilité aux agriculteurs, leur permettant de s’acquitter de leurs obligations financières sans avoir à se déplacer, et ce, en toute sécurité.

Le paiement par facilité disponible

Pour les agriculteurs rencontrant des difficultés financières, la caisse a prévu des mesures exceptionnelles de facilitation. Il est possible pour les adhérents concernés de solliciter un plan de paiement échelonné, afin de répartir le montant des cotisations sur une période plus longue, allégeant ainsi la charge financière immédiate.

À LIRE AUSSI : CNAS – Algérie Poste : Vers la numérisation complète des prestations sociales

Dans un souci d’accompagnement, le CASNOS a tenu à rassurer ses affiliés en affirmant que ses services resteront ouverts tout au long du mois de septembre, sans interruption, pour accueillir et assister les agriculteurs dans le règlement de leurs cotisations. Les guichets et les points de contact de la caisse seront à leur disposition pour répondre à leurs besoins et fournir toute l’assistance nécessaire.