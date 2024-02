Cotisations annuelles pour les non-salariés : la CASNOS fait une annonce importantes

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) a récemment informé ses adhérents de l’introduction d’un nouveau service de déclaration à distance via sa plateforme « Damancom ».

Dans un communiqué diffusé sur sa page officielle Facebook, la CASNOS a annoncé que son service de paiement en ligne, accessible via la plateforme « Damancom », est désormais opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives et à offrir plus de flexibilité aux adhérents dans la gestion de leurs cotisations sociales.

Damancom, le nouveau service en ligne de la CASNOS pour faciliter le paiement des cotisations

Grace à ce nouveau service, les adhérents seront désormais en mesure d’effectuer leur déclaration annuelle de cotisation à distance, dans le respect des délais fixés par la CASNOS. Cette option de déclaration en ligne constitue une avancée significative dans la modernisation des services offerts par l’organisme de sécurité sociale.

De plus, la CASNOS a souligné que les adhérents peuvent soumettre leur déclaration annuelle de cotisation via l’espace sécurisé de la plateforme Damancom. Cette fonctionnalité garantit la confidentialité des données et assure la protection des informations personnelles des adhérents.

En ce qui concerne les modalités de paiement, la CASNOS a précisé que les cotisations annuelles peuvent être réglées à l’aide de diverses cartes de paiement électronique, notamment la carte Eddahabia et d’autres cartes bancaires.

Selon les récentes déclarations de Fayçal Bentaleb, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le nombre de jeunes sans emploi ayant bénéficié d’allocations de chômage a atteint les 2 013 819 en janvier dernier.

Lors de son allocution devant la commission de la santé et du travail de l’APN, Bentaleb a souligné qu’en plus de ces allocations, 288 702 bénéficiaires ont été orientés vers des centres de formation professionnelle. De plus, plus de 300 000 inscrits ont réussi à obtenir des contrats de travail au cours de l’année 2023.