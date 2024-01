Côte d’Ivoire : « Ils ne savaient pas qu’il y a des Algériens noirs », Baraka Merzaia

Le déroulement de la coupe d’Afrique a pris une tournure controversée pour les supporteurs algériens qui se sont déplacés en Côte d’Ivoire, pour soutenir l’Equipe nationale. Notamment en raison de l’Algérienne Sofia Belemmane qui a suscité l’indignation sur la toile, à cause de ses propos sur le pays.

Cependant, une autre Algerienne a essayé d’éteindre cette polémique. Présente en Côte d’Ivoire pour supporter l’Equipe nationale, l’influenceuse et artiste algérienne, Baraka Merzaia a vécu une drôle de situation, en raison de sa couleur de peau foncée. Cette dernière a été prise pour une supportrice guinéenne par le Staff de son hôtel.

Baraka Merzaia prise pour une supportrice guinéenne en Côte d’Ivoire

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’Algérienne fait face à ce genre de situation en raison de sa couleur de peau. L’artiste originaire d’Ain Salah s’est vue passer pour une ressortissante sénégalaise au stade deMandela, lors de la CHAN.

Dans sa nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, Baraka raconte au moment de prendre son repas, au niveau de son hôtel en Côte d’Ivoire, le personnel de l’établissement ne voulait pas la croire lorsqu’elle a affirmé être d’origine algérienne et a refusé de l’accueillir dans la section reservée aux supporteurs algériens. Et ce, en raison de sa couleur de peau. Et ce jusqu’à ce que les autres Algériens interviennent pour confirmer qu’elle est aussi Algérienne.

Baraka Merzaia a failli rater son repas et a expliqué au personnel de l’hôtel que les citoyens du sud de l’Algérie ont, aussi, des carnations foncées. « Ils ne savaient pas qu’il y a des Algériens noirs et que le pays est un continent », a expliqué Baraka sur ses réseaux sociaux.

Pas la peine de mentir, notre belle Baraka Merzaia, remet les pendules à l’heure, elle explique qu’elle voulait manger halal et on l’a dirigé vers le coin 🇩🇿 et que le staff ivoirien ne l’a croyait pas quand elle disait qu’elle était algérienne, et ne lui ont pas donnés à manger https://t.co/CKTkt0MYjx pic.twitter.com/pT6Mccq2qV — ⭐️⭐️ Sousou ‏۞ ☪︎ (@djezyria213) January 17, 2024

