Cotations : taux de change du dinar algérien en Banque et au marché noir ce jeudi 22 juin

Selon les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 147,72 dinars algériens et de la vendre à 147,75 dinars algériens. D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar en Banque du 21 au 23 juin 2023, le taux d’achat du dollar américain se maintient à 135,48 dinars algériens, alors que son taux de vente s’est établi à 135,49 dinars algériens.

En outre, les taux de change du dinar à la Banque d’Algérie affichent l’achat de la monnaie canadienne à 102,35 dinars algériens et sa vente à 102,39 dinars algériens. Au niveau du même marché de change, il est également possible d’acquérir l’unité du dirham émirati contre 36,88 dinars algériens, et ce, aussi bien à l’achat qu’à la vente.

En revanche, au niveau du marché informel de change, les cambistes proposent l’achat de l’unité de l’euro à 224,00 dinars algériens et sa vente à 226,00 dinars algériens. De plus, ils cèdent l’achat du billet vert américain contre 207,00 dinars algériens et sa vente contre 209,00 dinars algériens.

Enfin, il est important de savoir qu’au marché noir des devises, le dollar canadien s’achète à 150.00 dinars algériens et se vend à 152.00 dinars algériens. Alors que la monnaie émiratie s’échange encore contre 51,00 dinars algériens à l’achat et contre 54,00 dinars algériens à la vente.

Cours de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 22 juin

En résumé, voici un récapitulatif des taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères en Banque et au marché informel pour ce jeudi 22 juin 2023 :