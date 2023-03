Cotations : taux de change du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 28 mars

Après plusieurs semaines de stagnation, les taux de change des principales devises étrangères ont observé une légère baisse de leurs valeurs au niveau du marché noir du Square Port Saïd d’Alger. En effet, ce mardi 28 mars 2023, les cambistes de la bourse informelle échangent l’euro unique contre 220.00 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente.

De plus, ils cèdent désormais le dollar américain unique contre 207.00 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente. Outre l’euro et le dollar, la livre sterling s’achète à 248.00 dinars algériens et se vend à 250.00 dinars algériens sur le marché noir de change.

Par ailleurs, le dollar canadien s’achète à 153.00 dinars algériens et se vend à 156.00 dinars algériens au niveau de la bourse informelle. Alors que le dirham émirati s’est établi à 54.00 dinars algériens à l’achat et à 56.00 dinars algériens à la vente.

Le dinar faces aux principales devises à la Banque d’Algérie

D’une autre part, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 27 au 29 mars 2023 affichent la monnaie européenne unique à 146.27 dinars algériens à l’achat et à 146.31 dinars algériens à la vente. Sur le même marché, le billet vert unique s’échange contre 135.94 dinars algériens à l’achat et contre 135.95 dinars algériens à la vente.

En outre, les cours de change de la Banque indiquent que la monnaie du Royaume-Uni s’achète à 166.39 dinars algériens et se vend à 166.47 dinars algériens. Et que le dollar canadien unique se maintient à 98.96 dinars algériens à l’achat et à 99.00 dinars algériens à la vente. Enfin, le dirham émirati s’échange, en Banque, contre 37.01 dinars algériens à l’achat et contre 37.02 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie et marché noir : cotations du dinar algérien ce 28 mars 2023

Ainsi, le tableau ci-dessous récapitule les taux de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères ce mardi 28 mars 2023 :