Cotations : taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 13 juin

Selon les cotations d’ouverture du dinar algérien en Banque du 9 au 13 juin 2023, l’unité de la monnaie européenne s’achète à 146.60 dinars algériens et se vend à 146.65 dinars algériens. De son côté, le taux de change de la monnaie américaine se maintient à 136.14 dinars algériens à l’achat et à 136.16 dinars algériens à la vente.

En revanche, au niveau du marché informel de change, les cambistes cèdent l’unité de l’euro contre 225.00 dinars algériens à l’achat et contre 227.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent encore l’achat du dollar américain unique à 207.00 dinars algériens et sa vente à 210.00 dinars algériens.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie britannique, les cours de change de la Banque d’Algérie l’affichent à 170.75 dinars algériens à l’achat et à 170.82 dinars algériens à la vente. Tandis qu’en noir, la livre sterling s’échange contre 250.00 dinars algériens à l’achat et contre 252.00 dinars algériens à la vente.

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que les pèlerins s’apprêtant à accomplir le Hajj peuvent échanger l’unité du riyal saoudien contre 36.29 dinars algériens à l’achat et contre 36.30 dinars algériens à la vente au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie. Cependant, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger proposent l’achat de la monnaie saoudienne à 51.00 dinars algériens et sa vente à 54.00 dinars algériens.

Cours de change Banque et au marché noir : où en est le dinar ce 12 juin ?

Pour conclure, le tableau ci-contre vous résume les cours de change de la monnaie national face aux principales devises étrangères ce mardi 13 juin 2023 :