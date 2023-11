Cotations du dinar: taux de change des devises en Banque et au marché noir ce 30 novembre

Les fluctuations des marchés de change, formels ou informels, sont des moteurs significatifs pour les valeurs des devises étrangères majeures telles que l’euro, le dollar américain et d’autres monnaies clés. Dans cet article, découvrez les taux de change des principales devises étrangères en Banque et au marché parallèle de change pour ce jeudi 30 novembre 2023.

Selon les cotations commerciales du dinar à la Banque d’Algérie du 29 novembre au 1ᵉʳ décembre 2023, l’euro s’est ouvert avec un taux d’achat de 147.13 DA par unité et un taux de vente de 147.17 DA. De même, le dollar américain, pivot mondial, s’échange à l’achat à 134.13 DA et à la vente à 134.15 DA.

Ces données officielles fournissent également des informations sur d’autres monnaies étrangères. Pour la livre sterling britannique, le taux d’achat était de 170.24 DA et de 170.33 DA pour la vente, soit en légère hausse. Quant au dollar canadien, il se maintient à 98.87 DA pour l’achat et à 98.92 DA pour la vente.

Le dinar face aux devises au Square d’Alger : l’euro maintient sa hausse !

Cependant, les chiffres du marché informel révèlent des écarts significatifs. Les revendeurs de devises dans ces milieux proposent l’euro à l’achat à 234.00 DA et à la vente à 236.00 DA. Après avoir observé une légère hausse cette semaine, la monnaie européenne maintient sa valeur au-dessus de la barre symbolique des 230.00 DA. Pour le dollar américain, les taux se positionnent à 217.00 DA pour l’achat et à 220.00 DA pour la vente sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger.

En ce qui concerne la livre sterling britannique, les cambistes du marché informel ont fixé des tarifs à 262.00 DA pour l’achat et à 265.00 DA pour la vente. Et pour ceux en quête de dollars canadiens, le marché informel offre des taux à 156.00 DA pour l’achat et à 158.00 DA pour la vente.

Enfin, le tableau ci-dessous récapitule ces informations, offrant un aperçu des cours de change du dinar algérien sur les deux marchés, officiel et informel, pour ce jeudi 30 novembre 2023 :