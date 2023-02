Cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 15 février

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent ce mercredi, 15 février 2023, l’euro unique à 146.35 dinars algériens à l’achat et à 146.39 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché noir de change, l’unité de cette même monnaie s’échange encore contre 220.00 dinars algériens à l’achat et contre 222.00 dinars algériens à la vente.

De plus, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que le billet vert unique s’échange contre 136.36 dinars algériens à l’achat et contre 136.38 dinars algériens à la vente. Parallèlement, les cambistes du Square d’Alger cèdent le dollar américain unique contre 205.00 dinars algériens à l’achat et contre 207.00 dinars algériens à la vente.

Banque et marché noir : le dinar face au dollar canadien

Les taux de change journaliers de la Banque d’Algérie affichent la monnaie canadienne unique à 102.17 dinars algériens à l’achat et à 102.22 dinars algériens à la vente. Sur le marché informel de change, le dollar canadien s’achète encore à 150.00 dinars algériens et se vend à 152.00 dinars algériens.

Bien que stagnante, la livre sterling s’échange encore contre 165.63 dinars algériens à l’achat et contre 165.71 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché parallèle du Square, les cambistes échangent la livre sterling unique contre 246.00 dinars algériens à l’achat et à 248.00 dinars algériens à la vente.