Cotations du dinar en Banque et au marché informel ce 5 mars

Sur le marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger, la monnaie européenne unique se maintient et s’échange encore contre 221.00 dinars algériens à l’achat et contre 223.00 dinars algériens à la vente. De plus, les cambistes de la bourse informelle cèdent encore le dollar américain unique contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar, les cambistes du marché noir de change proposent d’autres devises à l’achat et à la vente, à l’instar de la livre sterling ou encore du dollar canadien. D’ailleurs, la monnaie du Royaume-Uni s’échange, en noir, contre 248.00 dinars algériens à l’achat et contre 250.00 dinars algériens à la vente. Et le dollar canadien s’achète à 149.00 dinars algériens et se vend à 151.00 dinars algériens sur le même marché.

Le dinar face aux devises à la Banque d’Algérie

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien au marché officiel de la Banque d’Algérie du 02 au 06 mars 2023 affichent l’euro unique à 144.95 dinars algériens à l’achat et à 145.02 dinars algériens à la vente. Du côté américain, le billet vert unique s’échange contre 136.39 dinars algériens à l’achat et contre 136.40 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Enfin, les cotations officielles de la Banque indiquent que la livre sterling s’achète à 163.14 dinars algériens et se vend à 163.22 dinars algériens. Alors que le dollar canadien s’est établi à 100.10 dinars algériens à l’achat et à 100.12 dinars algériens à la vente, et ce, sur le marché officiel de change.