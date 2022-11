Cotations du dinar aux marchés officiel et parallèle ce 5 novembre

Si l’Euro avait affiché une baisse, il est reparti à la hausse ces derniers jours. Pour ce samedi 5 novembre 2022, un euro s’échange contre 137,25 dinars à l’achat et 137,32 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 216 dinars à l’achat et à 218 dinars à la vente.

Pour le dollar américain, sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce samedi à 140,33 dinars à l’achat et 140,34 dinars à la vente; tant dis que sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 222 dinars à l’achat et 224 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

En outre, concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 159,30 dinars à l’achat et 159,34 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 240 dinars à l’achat et 243 dinars à la vente.

Pour finir, un dollar canadien est proposé ce samedi 5 novembre 2022, dans les cotations officielles contre 102,13 dinars à l’achat et 102,17 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 157 dinars à l’achat et 160 dinars à la vente.