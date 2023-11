Cotations du dinar algérien face aux devises en Banque et au marché noir ce 8 novembre

Les cotations commerciales du dinar algérien en ce début du mois de novembre 2023 suscitent un vif intérêt, car elles révèlent des variations notables pour les principales devises étrangères. Dans cet article, nous explorons les taux d’achat et de vente de l’euro, du dollar américain, de la livre sterling et du dollar canadien, sur les marchés de change, officiel et informel. Ces données sont cruciales pour les acteurs économiques et les citoyens qui s’intéressent de près aux évolutions monétaires en Algérie.

Du 7 au 9 novembre 2023, la Banque d’Algérie maintient des taux de change relativement stables pour les principales devises. Pour l’euro, il est possible de l’acquérir à un taux de 144.04 dinars algériens, tandis que sa vente s’effectue à 144.11 dinars algériens. Sur le marché formel de change, le dollar américain est disponible à l’achat à 134.72 dinars algériens et à la vente à 134.73 dinars algériens.

En ce qui concerne la livre sterling, la Banque d’Algérie propose un taux d’achat de 165.85 dinars algériens et un taux de vente de 165.93 dinars algériens. De même, le dollar canadien peut être acquis en Banque à 98.03 dinars algériens et vendu à 98.08 dinars algériens. Ces taux offrent un aperçu de la stabilité apparente sur le marché officiel des changes.

Cours de change des devises au marché informel ce 8 novembre

Cependant, les choses prennent une tournure différente sur le marché informel des devises, où les taux de change divergent considérablement. Pour ce mercredi 8 novembre, l’euro s’échange à 228.0 dinars algériens à l’achat et à 230.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain, quant à lui, subit des fluctuations significatives, avec un taux d’achat de 216.00 dinars algériens et un taux de vente de 218.00 dinars algériens.

Les cambistes opérant sur le marché noir proposent la livre sterling à 260.00 dinars algériens à l’achat et à 262.00 dinars algériens à la vente. En ce qui concerne le dollar canadien, il est accessible à 154.00 dinars algériens à l’achat et à 156.00 dinars algériens à la vente.

En résumé, le dinar algérien présente des variations notables face aux principales devises étrangères, avec des différences notables entre les taux de change de la Banque d’Algérie et ceux du marché noir. Cette situation souligne l’importance de suivre de près l’évolution des taux de change, que vous soyez un investisseur, un voyageur ou un acteur économique :