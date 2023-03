Cotations du dinar algérien en Banque et au marché parallèle ce 22 mars

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 21 au 23 mars 2023 indiquent que l’euro unique s’échange contre 145.53 dinars algériens à l’achat et contre 145.60 dinars algériens à la vente. En parallèle, sur le marché noir de change, les cambistes proposent l’unité de l’euro à 223.00 dinars algériens à l’achat et à 225.00 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, les cours de change de la Banque d’Algérie affichent le billet vert unique à 135.66 dinars algériens à l’achat et à 135.67 dinars algériens à la vente. Alors qu’au Square Port Saïd d’Alger, le dollar américain unique s’est établi à 209.00 dinars algériens à l’achat et à 211.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar : qu’en est-il des autres devises étrangères ?

Par ailleurs, et concernant les autres devises étrangères, il faut noter que le dollar canadien s’achète à 99.14 dinars algériens et se vend à 99.18 dinars algériens sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Tandis qu’en noir, les cambistes échangent l’unité du dollar canadien contre 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 152.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations commerciales du marché officiel de change affichent la livre sterling à 166.13 dinars algériens à l’achat et contre 166.20 dinars algériens à la vente. Alors que l’unité de cette même monnaie s’échange contre 246.00 dinars algériens à l’achat et contre 248.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, le dirham des Émirats arabes unis s’échange contre 36.93 dinars algériens à l’achat et contre 36.94 dinars algériens à la vente. Au niveau de la bourse informelle, le dirham émirati s’achète à 52.00 dinars algériens et se vend à 55.00 dinars algériens.

Banque et marché informel : cotations du dinar algérien ce 22 mars 2023

Ainsi, ci-dessous, vous trouverez un tableau résumant les taux de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères ce mercredi 22 mars 2023 :