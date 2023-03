Pour ce mardi 14 mars 2023, les cambistes du marché noir de change échangent l’euro unique contre 223.00 dinars algériens à l’achat et contre 225.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’à la Banque d’Algérie, la monnaie européenne unique s’achète à 145.57 dinars algériens et se vend à 145.64 dinars algériens, et ce, selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar du 13 au 15 mars 2023.

En outre, le dollar américain unique s’échange contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente sur le marché informel du Square d’Alger. Tandis qu’à la Banque d’Algérie, le billet vert unique s’est établi à 135.76 dinars algériens à l’achat et à 135.77 dinars algériens à la vente.

De son côté, la livre sterling s’achète à 248.00 dinars algériens et se vend à 250.00 dinars algériens au niveau de la bourse informelle. Pour ce mardi, les cotations du marché officiel indiquent que la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 164.43 dinars algériens à l’achat et contre 164.51 dinars algériens à l’achat.

Qu’en est-il du dollar canadien et du dirham émirati ?

Par ailleurs, les cambistes du marché parallèle de change cèdent le dollar canadien unique contre 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 152.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’en Banque, la monnaie canadienne unique s’achète à 98.91 dinars algériens et se vend à 98.95 dinars algériens.

Concernant le dirham des Émirats arabes unis, il s’échange contre 52.00 dinars algériens à l’achat et contre 55.00 dinars algériens à la vente sur le marché informel de change du Square d’Alger. Parallèlement, le dirham émirati se maintient à 36.96 dinars algériens à l’achat et contre 36.97 dinars algériens à la vente au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie.

Les cotations du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 14 mars 2023

Pour récapituler, le tableau ci-dessous résume les cotations de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères ce mardi 14 mars 2023 :