Cotations du dinar à la Banque d’Algérie et au marché noir ce 24 mai : nouvelle hausse du dollar ?

La Banque encadre le marché officiel, avec des taux de change fixes pour les transactions en devises étrangères. Cependant, le marché informel échappe à toute réglementation et fonctionne selon les lois de l’offre et de la demande. Ces deux marchés présentent des écarts significatifs en termes de taux de change. Dans cet article, nous vous résumons les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères sur les deux marchés : officiel et informel.

Ce mercredi 24 mai 2023, la monnaie américaine a enregistré une nouvelle hausse de sa valeur au niveau du marché informel de change. Désormais, les cambistes du Square d’Alger proposent l’achat du billet vert unique à 207.00 dinars algériens et sa vente à 210.00 dinars algériens. Alors qu’au niveau de la Banque d’Algérie, l’unité de cette même monnaie s’échange contre 136.28 dinars algériens à l’achat et contre 136.29 dinars algériens à la vente.

En outre, les cours de change de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter l’unité de la monnaie européenne à 147.02 dinars algériens et de la vendre à 147.09 dinars algériens. Tandis qu’au marché noir de change, l’euro unique s’achète encore à 224.00 dinars algériens et se vend à 226.00 dinars algériens.

Taux de change du dinar ce 24 mai : qu’en est-il des autres devises ?

Par ailleurs, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 23 au 25 mai 2023 indiquent que l’unité de la monnaie britannique se maintient à 169.08 dinars algériens à l’achat et à 169.16 dinars algériens à la vente. Toutefois, il faut noter que les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent la livre sterling unique à 250.00 dinars algériens à l’achat et à 252.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, pour les citoyens qui s’apprêtent à accomplir le Hajj, il est important de noter que les cours de change du marché officiel affichent le taux d’échange du Riyal saoudien à 36.34 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente. En revanche, au marché parallèle de change, l’achat du Riyal saoudien s’est établi à 52.50 dinars algériens et sa vente à 55.50 dinars algériens.