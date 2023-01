Cotations dinar banque et marché noir : hausse de l’euro ce 28 janvier

Pour ce samedi 28 janvier 2023, à la Banque d’Algérie, l’Euro maintient sa hausse, il est donc cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie pour 147.72 dinars algériens à l’achat et 147.77 dinars algériens à la vente.

En outre, le dollar américain s’échange contre 135.43 dinars algériens à l’achat et 135.45 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 101.01 dinars algériens à de change l’achat et 101.06 dinars algériens à la vente.

Concernant la Livre Sterling, un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 167.74 dinars algériens à l’achat et 167.80 dinars algériens à la vente.

Cotations du dinar face aux principales devises sur le marché parallèle

Concernant les cotations sur le marché parallèle de change, elles affichent l’euro à 217 dinars algériens à l’achat et à 219 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar américain unique s’échange, sur le même marché, contre 200 dinars algériens à l’achat et contre 202 dinars algérien à la vente.

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations du marché noir de change affichent la livre sterling à 244 dinars algériens à l’achat et à 246 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien unique s’est établi à 147 dinars algériens à l’achat et à 149 dinars algériens à la vente au Square Port Saïd.