Cotations des devises en Banque et au marché parallèle : où en est le dinar ce jeudi 10 août ?

Pour ce jeudi 10 août 2023, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent la monnaie européenne unique contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils échangent le dollar américain à hauteur de 202.00 dinars algériens à l’achat et 204.00 dinars algériens à la vente.

Alors qu’au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, les taux de change de l’euro sont de 148.71 dinars algériens pour l’achat et 148.78 dinars algériens pour la vente. Tandis que ceux de la monnaie américaine se sont établis à 135.75 dinars algériens pour l’achat et 135.76 dinars algériens pour la vente, et ce, au niveau du marché officiel de change.

Pour ce qui est de la monnaie britannique, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger l’échangent encore contre 252.00 dinars algériens à l’achat et contre 254.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’à la Banque d’Algérie, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien du 9 au 11 août 2023 indiquent que la livre sterling s’achète à 173.26 dinars algériens et se vend à 173.32 dinars algériens.

En outre, les cambistes du marché noir échangent le dollar canadien contre 150.00 dinars algériens à l’achat et contre 152.00 dinars algériens à la vente. En revanche, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat de la monnaie canadienne à 101.18 dinars algériens et sa vente à 101.22 dinars algériens.

Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 10 août

Enfin, le tableau ci-dessous vous récapitule les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce jeudi 10 août 2023 :