Cotations des devises en Banque et au marché noir : taux de change du dinar ce 4 septembre

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie du 1ᵉʳ au 5 septembre 2023 indiquent que l’unité de la monnaie européenne s’achète à 147.92 dinars algériens et se vend à 147.99 dinars algériens. Mais aussi, que l’unité du dollar américain s’échange contre 136.31 dinars algériens à l’achat et contre 136.32 dinars algériens à la vente.

En revanche, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent la monnaie européenne unique contre 223.00 dinars algériens à l’achat et contre 225.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils échangent le dollar américain à hauteur de 205.00 dinars algériens à l’achat et 207.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat de la monnaie britannique à 172.85 dinars algériens et sa vente à 172.93 dinars algériens. Au niveau du marché officiel de change, il est également possible d’acheter la monnaie canadienne à 100.95 dinars algériens et de la vendre à 100.99 dinars algériens.

Cependant, la livre sterling s’échange contre 255.00 dinars algériens à l’achat et contre 257.00 dinars algériens à la vente au marché parallèle de change du Square d’Alger. De plus, il convient aussi de noter que les cambistes de la bourse informelle échangent le dollar canadien contre 148.00 dinars algériens à l’achat et contre 150.00 dinars algériens à la vente.

À LIRE AUSSI : Aéroport d’Alger : saisie de 50 000 euros sur une passagère s’apprêtant à se rendre en Turquie

Taux de change du dinar en Banque et au marché informel ce 4 septembre

Pour conclure, le tableau ci-dessous vous récapitule les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché informel de change :