Cotations des devises en Algérie : valeur de l’euro en Banque et au marché noir ce 7 mars

Les disparités entre les taux de change des devises du marché informel et ceux du marché officiel persistent, témoignant d’une dynamique constante dans le paysage financier. Dans cet article, nous explorons les chiffres révélés par les marchés formel et informel pour ce jeudi 7 mars 2024, offrant ainsi une vue globale sur l’évolution des principales monnaies étrangères.

Selon les données de la Banque d’Algérie pour la période du 6 au 8 mars 2024, l’euro affiche des valeurs de 145.82 dinars pour l’achat et de 145.86 dinars pour la vente sur le marché officiel. Cependant, une autre réalité se profile dans les coulisses du marché informel, où l’euro grimpe à des sommets bien plus élevés, culminant à 238,00 dinars pour l’achat et 240,00 dinars pour la vente.

De même, le dollar américain reste stable au niveau du marché officiel de change, se maintenant à 134.28 dinars pour l’achat et à 134.30 dinars pour la vente, et ce, selon les chiffres de la Banque d’Algérie. Parallèlement, le marché noir, niché au cœur du Square Port Saïd d’Alger, révèle des fluctuations significatives dans les taux de change. La monnaie américaine s’y échange contre 220.00 dinars algériens à l’achat et contre 222.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations officielles de la Banque indiquent que le dollar canadien se négocie désormais à 98.94 dinars pour l’achat et à 98.89 dinars pour la vente. Alors qu’au niveau de la bourse informelle, la monnaie canadienne s’établit à 159.00 dinars algériens à l’achat et à 161.00 dinars algériens à la vente.

Ces variations incessantes du dinar algérien par rapport aux devises étrangères captent l’attention des acteurs économiques. Pour une perspective globale, le tableau ci-dessous résume le cours de change des principales devises étrangères, tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle pour ce jeudi 7 mars 2024 :