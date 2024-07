Cotations des devises en Algérie : taux de change de la Banque et du marché noir pour ce 31 juillet

Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 30 juillet au 1ᵉʳ août 2024, soulignent les différences croissantes entre les taux de change du marché officiel et ceux observés sur le marché informel, communément appelé marché noir. Dans cet article, découvrez les valeurs des principales devises étrangères pour ce mercredi 31 juillet 2024.

Pour l’euro, monnaie de référence internationale, la Banque d’Algérie affiche un taux stable avec 145.61 dinars algériens pour l’achat et 145.64 dinars algériens pour la vente. En revanche, sur le marché noir, la situation est bien différente. L’euro se négocie à 239.00 dinars algériens à l’achat et 241.00 dinars algériens à la vente, illustrant un écart notable entre les deux marchés, notamment après la récente envolée de la monnaie européenne.

Concernant le dollar américain, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie maintiennent également une stabilité, avec un taux de 134.52 dinars algériens pour l’achat et 134.53 dinars algériens pour la vente. Cependant, au niveau du marché informel du Square Port Saïd d’Alger, le dollar américain atteint des niveaux beaucoup plus élevés, atteignant 220.00 dinars algériens à l’achat et 222.00 dinars algériens à la vente.

Qu’en est-il des taux de change des autres devises ?

Quant à la livre sterling britannique, elle s’échange officiellement à 172.95 dinars algériens pour l’achat et 172.96 dinars algériens pour la vente. Sur le marché parallèle, la livre sterling montre des taux de conversion beaucoup plus élevés, s’établissant à 280.00 dinars algériens pour l’achat et 282.00 dinars algériens pour la vente.

De son côté, la monnaie canadienne s’achète au niveau du marché officiel à 97.15 dinars algériens et se vend à 97.17 dinars algériens. Alors que dans les coulisses du marché noir, les cambistes cèdent le dollar canadien contre 158.00 dinars algériens à l’achat et contre 160.00 dinars algériens à la vente.

Évolution des devises en Algérie : chiffres de la Banque et du marché noir !

Ce contraste frappant entre les taux officiels et ceux du marché noir révèle une dynamique économique complexe et souligne les défis persistants dans la régulation des devises. Le tableau ci-dessous offre un aperçu détaillé des dernières mises à jour des taux de change de la Banque d’Algérie ainsi que des variations observées sur le marché parallèle :