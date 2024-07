Cotations des devises en Algérie : prix de l’euro à l’achat et à la vente ce 8 juillet !

Une certaine stabilité semble régner sur les taux de change des devises en Algérie, malgré les disparités notables entre les valeurs officielles et celles du marché informel. Les données officielles de la Banque d’Algérie pour la période du 4 au 8 juillet 2024 illustrent cette tendance. Dans cet article, découvrez les cours de change des devises pour ce lundi !

D’après les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, l’euro conserve son taux avec un prix d’achat de 144.89 dinars algériens et un prix de vente de 144.94 dinars algériens. Le dollar américain affiche des valeurs similaires avec un taux d’achat de 134.24 dinars algériens et un taux de vente de 134.94 dinars algériens.

De même, la livre sterling s’achète actuellement à 171.20 dinars algériens et se vend à 171.31 dinars algériens. Alors que le dollar canadien s’établit à 98.51 dinars algériens pour l’achat et à 98.57 dinars algériens pour la vente.

Parallèlement, au niveau du marché informel du Square Port Saïd à Alger, l’euro préserve sa position, s’échangeant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

Les taux du dollar américain s’élèvent à 222.00 dinars algériens pour l’achat et à 223.00 dinars algériens pour la vente. En outre, les cambistes du marché noir cèdent la livre sterling à un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et à un taux de vente de 278.00 dinars algériens. De son côté, le dollar canadien s’achète en noir à 159.00 dinars algériens et se vend à 161.00 dinars algériens.

Afin d’obtenir une vue d’ensemble des cours de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce lundi 8 juillet 2024, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous. Il présente les chiffres des marchés de change, aussi bien les valeurs officielles et que celles du marché parallèle :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144.89 144.94 238.00 240.00 Dollar US ($) 134.24 134.25 222.00 223.00 Livre Sterling (₤) 171.20 171.31 276.00 278.00 Dollar CAN ($C) 98.51 98.57 159.00 161.00 Dirham EAU (AED) 36.54 36.55 59.00 61.00

