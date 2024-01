Cotations des devises en Algérie : nouvelle envolée de l’euro ce mardi 23 janvier ?

Après une période de relative stabilité, l’euro semble avoir entamé une légère ascension de sa valeur sur le marché informel de change. Cette évolution récente des taux de change suscite l’attention des observateurs financiers. Dans cet article, nous vous présentons une analyse détaillée des taux de change actuels, tant sur le marché informel que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Actuellement, sur le marché parallèle, les cambistes ont ajusté leurs tarifs, proposant l’euro à l’achat à 236.00 DA et à la vente à 238.00 DA. Cette légère augmentation par rapport aux jours précédents pourrait indiquer une nouvelle dynamique sur le marché informel. Parallèlement, du côté du marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro a débuté la journée avec un taux d’achat de 146.3 DA par unité et un taux de vente de 146.40 DA. Cette stabilité apparente sur le marché formel contraste avec les ajustements constatés sur le marché parallèle.

Tout comme l’euro, la valeur de la livre sterling britannique s’est aussi envolée au niveau de la bourse informelle. En effet, les opérateurs de ce marché proposent désormais la monnaie du Royaume-Uni à 270.00 DA à l’achat et à 272.00 DA à la vente. Alors qu’au marché officiel de la Banque, les cotations indiquent que la livre sterling s’achète à 170.55 DA et se vend à 170.61 DA.

Taux de change Banque et marché noir : le dinar face au dollar américain !

Pour le dollar américain, l’un des acteurs majeurs des échanges mondiaux, le marché parallèle du Square Port Saïd affiche des taux s’élevant à 216.00 DA pour l’achat et à 218.00 DA pour la vente. Ces chiffres, souvent plus élevés que les taux officiels, reflètent la dynamique du marché informel. Du côté de la Banque d’Algérie, le dollar américain se négocie à un taux d’achat de 134.27 DA et à un taux de vente de 134.29 DA, selon les données officielles.

En outre, le marché informel montre des écarts similaires pour le dollar canadien, avec des taux de 158.00 DA pour l’achat et 160.00 DA pour la vente. Les chiffres officiels affichent une certaine stabilité, avec un taux d’achat de 99.91 DA et un taux de vente de 99.95 DA. Ainsi, cette dualité des marchés souligne l’impact que peuvent avoir les dynamiques informelles sur les valeurs des devises étrangères.