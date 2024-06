Cotations de la Banque et du marché parallèle : le dinar face aux devises ce 4 juin !

La disparité entre les taux de change officiels de la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel continue de se creuser, révélant ainsi un paysage financier complexe. Les données les plus récentes de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 3 au 5 juin 2024, témoignent d’une relative stabilité pour les principales devises étrangères, notamment l’euro.

Selon ces données, l’euro s’échange à un taux d’achat de 145.76 dinars algériens et à un taux de vente de 145.85 dinars algériens, ce qui semble indiquer une certaine constance dans sa valeur. Cependant, une réalité bien différente se dessine sur le marché informel de change du Square Port Saïd à Alger. En effet, les cours de change de l’euro y sont nettement plus élevés, grimpant jusqu’à 239.00 dinars algériens à l’achat et 241.00 dinars algériens à la vente.

En ce qui concerne le dollar américain, la Banque d’Algérie indique qu’il se négocie à un taux d’achat de 134.48 dinars algériens et à un taux de vente de 134.49 dinars algériens. Toutefois, sur le marché informel, les taux de change peuvent atteindre 221.00 dinars algériens à l’achat et 223.00 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar américain, la Banque d’Algérie fournit également des données sur d’autres devises étrangères. Par exemple, le dollar canadien s’achète à 98.49 dinars algériens et se vend à 98.51 dinars algériens, tandis que la livre sterling affiche un taux d’achat de 171.01 dinars algériens et un taux de vente de 171.05 dinars algériens.

Alors qu’au niveau de la bourse informelle, le dollar canadien peut s’acquérir à un taux d’achat de 159.00 dinars algériens et se vendre à un taux de 161.00 dinars algériens. Quant à la livre sterling, elle se négocie à un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et à un taux de vente de 278.00 dinars algériens.

Taux de change de la Banque et du marché noir pour ce 4 juin !

Tandis que les données de la Banque d’Algérie suggèrent une relative stabilité, les taux sur le marché parallèle connaissent une flambée importante ! Pour une vision claire de la situation, voici un résumé des taux de change des principales devises étrangères comparant les chiffres officiels de la Banque d’Algérie et ceux du marché noir pour ce mardi 4 juin 2024 :