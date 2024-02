Cotations de la Banque et du marché informel : que disent les chiffres de ce 29 février ?

Les cours de change des devises étrangères semblent maintenir une certaine constance, tant sur les plateformes officielles de la Banque d’Algérie que sur le marché informel, malgré les écarts apparents entre ces deux systèmes. Dans cet article, plongeons dans les fluctuations des taux de change pour ce jeudi 29 février et examinons les tendances qui animent les transactions monétaires du jour.

D’après les cotations commerciales du dinar algérien à la Banque d’Algérie, entre le 28 février et le 1ᵉʳ mars 2024, l’euro s’ouvre à un taux d’achat de 145.48 DA par unité et à un taux de vente de 145.55 DA. De même, le dollar américain, étant le pivot mondial des transactions, se maintient avec un taux d’achat de 134.49 DA et un taux de vente de 134.51 DA, selon ces chiffres officiels. En outre, les données du marché formel offrent des indications sur d’autres devises étrangères. La livre sterling britannique, par exemple, affiche un taux d’achat de 170.11 DA et un taux de vente de 170.18 DA, révélant une légère tendance à la hausse.

Par ailleurs, sur le marché informel des devises, l’euro se maintient à l’achat à 238.00 DA et à la vente à 240.00 DA. Après une légère augmentation au cours de la semaine passée, la monnaie européenne préserve sa valeur à la limite de la barre symbolique des 240.00 DA. Pour le dollar américain, les taux sont de 220.00 DA pour l’achat et 222.00 DA pour la vente, et ce, sur le marché parallèle du Square Port Saïd à Alger. Enfin, les cambistes du marché informel proposent la livre sterling britannique à l’achat à 273.00 DA et à la vente à 275.00 DA.

Hadj 2024 : à combien s’échange le riyal saoudien ?

Pour les pèlerins se préparant à entreprendre le Haaj ou la Omra en Arabie saoudite, il est important de connaître les taux de change de la monnaie saoudienne. Sur le marché officiel, cette devise s’échange à 35.86 dinars algériens aussi bien à l’achat qu’à la vente. Cependant, sur le marché informel, le riyal saoudien s’échange à un taux d’achat de 57.00 dinars algériens et à un taux de vente de 59.00 dinars algériens pour chaque unité de cette même monnaie.

Pour synthétiser ces informations, le tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble des taux de change du dinar algérien, tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle, pour ce jeudi 29 février 2024 :