Cotations : cours de change du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 21 mai

Le marché officiel de change est un secteur financier essentiel qui permet l’échange légal et réglementé des devises. En effet, il s’agit d’un marché mondial décentralisé où les participants, tels que les banques, les institutions financières et les investisseurs, achètent et vendent des devises. Ainsi, dans ce marché, les taux de change fluctuent en fonction de divers facteurs économiques, politiques et sociaux, mais aussi des opportunités de profit, mais également des risques.

Selon les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 147.35 dinars algériens et de la vendre à 147.43 dinars algériens. D’après la même source, le taux d’achat du dollar américain se maintient à 136.21 dinars algériens. Tandis que son taux de vente s’est établi à 136.23 dinars algériens.

En outre, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque, du 18 au 22 mai 2023, indiquent que l’unité de la livre sterling s’échange contre 169.63 dinars algériens à l’achat et contre 169.69 dinars algériens à la vente. De plus, le taux d’achat du dirham émirati est de 37.09 dinars algériens et son taux de vente de 37.10 dinars algériens, et ce, au niveau du marché officiel de change de la Banque d’Algérie.

Le dinar face aux devises au marché noir ce 21 mai

Le marché noir de change, également connu sous le nom de marché parallèle, désigne un système informel et non réglementé d’échanges de devises en dehors des canaux officiels et légaux. En effet, ce marché clandestin fonctionne souvent en marge des lois et des réglementations gouvernementales, facilitant ainsi des transactions illégales de devises.

Ce dimanche 21 mai 2023, les cambistes du Square d’Alger cèdent encore l’unité de l’euro contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente. La monnaie européenne semble de nouveau stagner après avoir enregistré une hausse de sa valeur récemment. D’ailleurs, le billet vert unique se maintient aussi à 204.00 dinars algériens à l’achat et à 206.00 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar, au niveau de la bourse informelle, il est possible d’acheter la monnaie britannique à 250.00 dinars algériens et de la vendre à 252.00 dinars algériens. De plus, les cambistes du marché noir proposent l’achat de la monnaie émiratie à 54.00 dinars algériens et sa vente à 56.00 dinars algériens.

Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 21 mai

Enfin, le tableau ci-dessous vous résume les taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères pour ce dimanche 21 mai 2023 :