Cotations : cours de change de la Banque d’Algérie et du marché informel ce 2 janvier

À la Banque d’Algérie, les cotations commerciales du 29 décembre au 3 janvier nous dévoilent que l’euro s’inscrit à un taux d’achat de 148.53 dinars algériens par unité, tandis que son taux de vente s’établit à 148.60 dinars algériens, illustrant ainsi des nuances subtiles, mais notables dans son évolution quotidienne.

De son côté, le dollar américain, incontestable pierre angulaire des transactions monétaires à l’échelle globale, captive également l’attention. Les chiffres de ce même marché officiel affichent un taux d’achat de 134.26 dinars algériens par dollar, tandis que le taux de vente se positionne à 134.28 dinars algériens.

En explorant davantage le panorama des échanges, les données officielles de la Banque d’Algérie nous révèlent que livre sterling britannique s’établit à 171.19 dinars algériens par unité, alors que le taux de vente se stabilise à 171.25 dinars algériens, offrant ainsi un aperçu des fluctuations de cette monnaie au sein du marché national. Dans le même sillage, le dollar canadien affiche une position affirmée avec un taux d’achat de 101.44 dinars algériens, et pour les transactions de vente, il s’établit à 101.45 dinars algériens.

Le dinar face aux devises au Square d’Alger !

Parallèlement, le marché informel de conversion des devises étrangères se dessine comme un théâtre où les taux de change s’inscrivent dans une danse incessante de variations significatives. Ce mardi 2 janvier 2024 ne fait pas exception à cette règle, révélant des écarts notables par rapport aux cotes officielles.

Les cambistes de la bourse informelle offrent l’unité de l’euro à 235.00 dinars algériens, tandis que qu’ils le vendent à 237.00 dinars algériens, offrant ainsi des marges de différence non négligeable par rapport aux tarifs du marché formel.

Au cœur du Square Port Saïd d’Alger, lieu incontournable des échanges informels, le dollar américain prend sa place dans cette valse des monnaies. À l’achat, il s’échange à 214.00 dinars algériens, tandis que pour les transactions de vente, son cours monte à 216.00 dinars algériens.

La livre britannique, quant à elle, suscite également intérêt et débat au sein de ce marché informel. Les cambistes affichent un taux d’achat fixé à 266.00 dinars algériens par unité, et un taux de vente qui culmine à 268.00 dinars algériens. De plus, l’achat du dollar canadien se négocie à 156.00 dinars algériens par unité, cependant, sa vente se positionne à 158.00 dinars algériens.

Enfin, le tableau ci-dessous synthétise ces évolutions pour les principales devises étrangères, mettant en exergue la dualité existante entre les marchés officiels et informels pour ce mardi 2 janvier 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 148.53 148.60 235.00 237.00 Dollar US ($) 134.26 134.28 214.00 216.00 Livre Sterling (₤) 171.19 171.25 266.00 268.00 Dollar CAN ($C) 101.44 101.45 156.00 158.00 Dirham AED (Dh) 36.55 36.56 57.00 59.00