Cotations Banque et marché parallèle : taux de change du dinar algérien ce 8 octobre

D’après les cours de change de la Banque d’Algérie du 5 au 9 octobre 2023, l’euro s’échange à 144.64 dinars algériens à l’achat et à 144.71 dinars algériens à la vente. De plus, le dollar américain s’achète à un taux de 137.58 dinars algériens à l’achat et se vend à 137.59 dinars algériens, et ce, sur le même marché de change.

Pendant ce temps, au niveau du marché informel du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes ont ajusté leur taux de change pour l’euro, proposant désormais l’unité de la monnaie européenne à 229.00 dinars algériens à l’achat et à 231.00 dinars algériens à la vente. De même, sur le marché informel de change, le dollar américain s’échange contre 215,00 dinars algériens à l’achat et contre 217.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie révèlent que le dollar canadien s’achète à 99.98 dinars algériens et se vend à 100.02 dinars algériens. En ce qui concerne la livre sterling, son taux d’achat se fixe à 166.94 dinars algériens, tandis que sa vente se maintient à 167.02 dinars algériens.

En revanche, les cambistes de la bourse informelle proposent l’achat de l’unité de la monnaie canadienne à 154.00 dinars algériens et à sa vente à 156.00 dinars algériens. Quant à la livre sterling, elle affiche des taux de change à 260.00 dinars algériens à l’achat et 263.00 dinars algériens à la vente, soit une valeur à la hausse au niveau du marché parallèle de change.

Cours de change du dinar face aux principales devises étrangères ce 8 octobre

Enfin, le tableau ci-dessous, vous pouvez consulter les taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères à la fois sur le marché officiel et le marché informel de change pour ce dimanche 8 octobre 2023 :