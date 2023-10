Cotations Banque et marché noir : quels sont les taux de change du dinar ce 12 octobre ?

Les récentes cotations commerciales de la Banque d’Algérie couvrant la période du 11 au 13 octobre 2023 reflètent les évolutions des taux de change des principales devises étrangères. L’euro s’établit à 145.34 dinars algériens pour l’achat et 145.41 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain, quant à lui, est coté à 137.00 dinars algériens à l’achat et 137.01 dinars algériens à la vente, et ce, selon ces données officielles.

En outre, la livre sterling s’acquiert en Banque à 168.28 dinars algériens et se vend à 168.36 dinars algériens. Alors que le dollar canadien est disponible à l’achat à 100.80 dinars algériens et à la vente à 100.84 dinars algériens, conformément aux cotations bancaires du marché officiel de change.

Cependant, le marché informel des devises affiche des variations considérables, avec des taux de change en ascension continue. L’euro, en particulier, connaît une tendance à la hausse, atteignant désormais 228.00 dinars algériens pour l’achat et 230.00 dinars algériens pour la vente. En revanche, le dollar américain conserve son taux d’achat à 216.00 dinars algériens et son taux de vente à 218.00 dinars algériens, après avoir légèrement progressé ces derniers jours.

Par ailleurs, la livre sterling connaît une augmentation significative, allant au-delà de la barre symbolique des 260.00 dinars algériens. Sur le marché noir des devises, les cambistes du marché parallèle proposent la monnaie britannique à 260.00 dinars algériens par unité pour l’achat et à 262.00 dinars algériens par unité pour la vente.

Enfin, le dollar canadien, quant à lui, demeure relativement stable, sans variations considérables, s’échangeant à 154.00 dinars algériens par unité à l’achat et à 156.00 dinars algériens par unité à la vente.

Cotations du dinar : découvrez les cours de change de la Banque et du marché informel pour ce jeudi !

Pour une vue d’ensemble complète, voici un tableau synthétisant les taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères, tant sur le marché officiel que sur le marché informel des devises :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 145.34 145.41 228.00 230.00 Dollar US ($) 137.00 137.01 216.00 218.00 Livre Sterling (₤) 168.28 168.36 260.00 262.00 Dollar CAN ($C) 100.80 100.84 154.00 156.00 Dirham EAU (AED) 37.29 37.30 57.00 59.00

