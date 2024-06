Cotations Banque d’Algérie et marché parallèle : où en est le dinar ce jeudi 13 juin ?

Les chiffres du marché informel de change en Algérie montrent une certaine stagnation des taux de change des principales devises étrangères. Actuellement, les cambistes proposent l’euro à un taux d’achat de 234.00 dinars algériens et un taux de vente de 236.00 dinars algériens. En parallèle, le dollar américain se négocie à 217.00 dinars algériens pour l’achat et à 220.00 dinars algériens pour la vente.

En outre, pour ceux qui surveillent de près les taux de conversion des autres devises sur le marché parallèle, il faut noter que les cambistes du marché noir proposent la livre sterling à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Quant au dollar canadien, il s’achète à 156.00 dinars algériens et se vend à 158.00 dinars algériens au niveau du même marché de change.

En revanche, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro se maintient à 144.67 dinars algériens pour l’achat et à 144.71 dinars algériens pour la vente. Alors que le dollar américain se positionne à 134.67 dinars algériens pour l’achat et à 134.68 dinars algériens pour la vente.

De plus, les données officielles de la Banque d’Algérie, couvrant la période allant du 12 au 14 juin 2024, affichent la livre britannique à 171.70 dinars algériens pour l’achat et à 171.77 dinars algériens pour la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 97.96 dinars algériens pour l’achat et contre 98.00 dinars algériens pour la vente.

En somme, ces variations illustrent les disparités entre les taux de change du marché informel et ceux du marché officiel. Les cambistes du marché noir continuent de proposer des taux largement supérieurs à ceux de la Banque d’Algérie, reflétant une dynamique économique complexe et parfois instable. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des taux de change pour ce jeudi 13 juin 2024, mettant en lumière les différences notables entre les marchés officiel et informel en Algérie.