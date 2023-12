Cotations Banque d’Algérie et marché parallèle : le dinar face aux devises ce 19 décembre

Les taux de change du dinar algérien au niveau de la Banque d’Algérie du 18 au 20 décembre 2023 dévoilent des fluctuations notables. En partant des chiffres fournis, l’euro s’affiche à 146.69 dinars pour l’achat et à 146.76 dinars pour la vente. Parallèlement, le dollar américain se maintient à 134.31 dinars algériens pour l’achat et à 134.33 dinars pour la vente, et ce, selon les chiffres de la même source.

En outre, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, la monnaie canadienne s’échange à 100.35 dinars pour l’achat et à 100.41 dinars pour la vente. Quant au dirham émirati, il s’acquiert et se vend à 36.57 dinars algériens, toujours selon les chiffres de cette même source bancaire. De son côté, le dinar tunisien s’établit à un taux de 43.19 dinars algériens pour l’achat et à un taux de 43.63 dinars algériens pour la vente.

Cependant, une dynamique différente se dessine sur le marché informel. Les échanges d’euros se transigent à 235.00 dinars pour l’achat d’une seule unité de cette monnaie et à 237.00 dinars pour sa vente. Pour le dollar américain, les chiffres oscillent autour de 218.00 dinars à l’achat et de 220.00 dinars à la vente, indiquant des écarts significatifs par rapport au marché officiel.

Le marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger, exhibe aussi des variations majeures pour les autres devises. Le dollar canadien est échangé à 155.00 dinars pour l’achat et à 157.00 dinars pour la vente. De même, pour le dinar tunisien, les taux pratiqués s’établissent à 68.00 dinars pour l’achat et à 70.00 dinars pour la vente. Alors que le taux de change de la monnaie émiratie se maintient à 58.00 dinars algériens à l’achat et à 60.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change des devises en Algérie pour ce mardi 19 décembre

Les fluctuations du dinar algérien face aux devises étrangères suscitent l’intérêt des acteurs économiques. Pour ce mardi 19 décembre 2023, les cours de change affichent une dynamique intéressante, soulignant les différences flagrantes entre les deux marchés, officiel et informel :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.69 146.76 235.00 237.00 Dollar US ($) 134.31 135.33 218.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.55 170.60 265.00 267.00 Dollar CAN ($C) 100.35 100.41 155.00 157.00 Dirham EAU (AED) 36.57 36.57 58.00 60.00

