Cotations Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change ce 5 octobre ?

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque pour la période allant du 4 au 6 octobre 2023, l’unité de l’euro s’échange contre 144.37 dinars algériens pour l’achat et contre 144.43 dinars algériens pour la vente. Cependant, il est intéressant de noter que sur le marché parallèle des devises, l’euro connaît une tendance à la hausse. À présent, il s’échange contre 227.00 dinars algériens à l’achat et 229.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar américain suit également une trajectoire intéressante sur les marchés de change. En Banque, l’achat du dollar américain est coté à 137.72 dinars algériens, tandis que sa vente s’établit à 137.73 dinars algériens. Toutefois, au niveau du marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, l’unité de la monnaie américaine s’acquiert à 214.00 dinars algériens lors de l’achat et se négocie à 216.00 dinars algériens lors de la vente.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est actuellement possible d’acquérir la monnaie britannique à 166.33 dinars algériens lors de l’achat et à 166.41 dinars algériens lors de la vente. Par ailleurs, les cambistes du marché informel proposent l’unité de la livre sterling à un taux d’achat de 258.00 dinars algériens et à un taux de vente de 260.00 dinars algériens, soit une valeur à la hausse.

Enfin, il faut également savoir que selon les données de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter la monnaie canadienne à 100.49 dinars algériens et de la vendre à 100.53 dinars algériens. En revanche, au niveau du marché noir des devises, l’unité de la monnaie canadienne s’échange contre 154.00 dinars algériens lors de l’achat et contre 156.00 dinars algériens lors de la vente.

Taux de change du dinar en Banque et au marché noir ce 5 octobre

Le tableau ci-dessous offre un aperçu clair des taux de change actuels de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères, reflétant les fluctuations les deux marchés de change, officiel et informel :