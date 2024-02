Cotations Banque d’Algérie et marché noir : que disent les chiffres de ce 13 février ?

Selon les dernières données commerciales de la Banque d’Algérie, entre le 12 et le 14 février 2024, l’euro a débuté avec un taux d’achat de 144.89 DA par unité et un taux de vente de 144.92 DA. De même, le dollar américain, en tant que pivot mondial des échanges, affiche un taux d’achat de 134.32 DA et un taux de vente de 134.33 DA, selon ces mêmes données officielles.

En outre, les chiffres du marché formel fournissent également des indications sur d’autres monnaies étrangères. La livre sterling britannique, par exemple, se positionne à un taux d’achat de 169.72 DA et à un taux de 169.81 DA pour la vente. De son côté, le dollar canadien s’établit à 99.78 DA pour l’achat et à 99.82 DA pour la vente.

Pour ce mardi, les revendeurs de devises opérant au niveau de la bourse informelle proposent l’euro à 238.00 DA à l’achat et à 240.00 DA à la vente. Après avoir connu une légère augmentation au cours de cette semaine, la monnaie européenne maintient sa valeur, frôlant la barre symbolique des 240.00 DA. En ce qui concerne le dollar américain, les taux s’établissent à 220.00 DA pour l’achat et à 222.00 DA pour la vente, et ce, sur le même marché, à savoir celui du Square Port Saïd à Alger.

Parallèlement, pour la livre sterling britannique, les cambistes du marché parallèle ont fixé des tarifs à 273.00 DA pour l’achat et à 275.00 DA pour la vente. Alors qu’ils proposent désormais l’achat du dollar canadien à 159.00 DA et sa vente à 161.00 DA, soit une valeur en légère hausse.

Afin de vous présenter une synthèse complète des taux de change de la Banque d’Algérie et du marché informel pour ce mardi 13 février 2024, nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif qui vous permettra d’avoir une vision claire de ces fluctuations :