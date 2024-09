Cotations Banque d’Algérie et marché noir : où en est le dinar algérien en ce début de semaine ?

Les taux de change des devises continuent de marquer une différence notable entre les taux du marché officiel et ceux du marché informel. Ce dimanche 15 septembre 2024, les cours de change des principales monnaies étrangères illustrent une stabilité sur le marché officiel, tandis que le marché parallèle affiche des valeurs bien plus élevées.

Selon les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, valables du 13 au 17 septembre 2024, l’euro se négocie à 146.47 dinars algériens à l’achat et à 146.50 dinars à la vente. De son côté, le dollar américain s’échange à 132.20 dinars à l’achat et 132.22 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : OMRA 2024 : Air Algérie lance un numéro vert pour accompagner les pèlerins

Pour les voyageurs se rendant aux Émirats arabes unis, il est utile de savoir que le dirham émirati s’achète à 35.99 dinars et se vend à 36.00 dinars. Quant au dollar canadien, il s’achète à 97.37 dinars et se vend à 97.39 dinars.

Évolution des taux de change en Algérie : le dinar face aux devises sur le marché informel

Cependant, le marché informel du Square d’Alger, bien que non régulé, propose des taux plus élevés. L’euro y est échangé à 239.00 dinars à l’achat et 241.00 dinars à la vente. Le dollar américain, lui, atteint 218.00 dinars pour l’achat et 222.00 dinars pour la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : réception du 1ᵉʳ carnet de chèques à domicile

En outre, les cambistes du marché noir de change proposent la monnaie émiratie à 60.00 dinars à l’achat et à 62.00 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien se négocie à 157.00 dinars à l’achat et 159.00 dinars à la vente.

Avant toute opération de change, il est essentiel de bien se renseigner sur les différents taux en vigueur afin de prendre une décision éclairée. Malgré une relative stabilité sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’écart persiste entre les deux canaux de change, rendant le marché parallèle toujours attractif pour certains, malgré ses risques.

🟢 À LIRE AUSSI : Marché noir des rendez-vous visa Schengen en Algérie : le gouvernement réagit