Cotations Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises ce mardi 16 avril !

Les récentes données de la Banque d’Algérie, recouvrant la période allant du 15 au 17 avril 2024, révèlent une situation relativement stable en ce qui concerne les taux de change des devises étrangères. Par exemple, l’euro maintient une position solide, avec des valeurs de 143.46 dinars pour l’achat et de 143.53 dinars pour la vente. De même, le dollar américain conserve sa stabilité sur le marché officiel, étant coté à 134.61 dinars pour l’achat et 134.63 dinars pour la vente.

Pour sa part, le dollar canadien affiche des cotations officielles à 97.94 dinars pour l’achat et à 97.98 dinars pour la vente, soit en légère baisse, toute comme la monnaie britannique. En effet, la livre sterling observe un recul de sa valeur au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, s’échangeant désormais à 168.02 dinars à l’achat et à 168.08 dinars à la vente.

Quels sont les taux de change au marché informel ce 16 avril ?

Parallèlement, au marché informel de change, l’euro maintient des taux relativement élevés, avec une cotation à 234.00 dinars pour l’achat et 236.00 dinars pour la vente. De plus, sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes cèdent encore le dollar américain à 217.00 dinars à l’achat et 220.00 dinars à la vente. Quant à la monnaie canadienne, elle affiche des valeurs s’élevant à 156.00 dinars à l’achat et 158.00 dinars à la vente. Alors que la livre britannique préserve sa position s’achetant à 262.00 dinars et se vendant à 265.00 dinars.

Pour fournir une vision d’ensemble, le tableau synthétique ci-dessous récapitule les cours de change des principales devises étrangères, à la fois sur le marché officiel ainsi que sur le marché parallèle, pour ce mardi 16 avril 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.46 143.53 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.61 134.63 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 168.02 168.08 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 97.94 97.98 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.65 36.66 58.00 60.00

