Cotations Banque d’Algérie et marché noir : à combien s’échangent 100 euros ce 5 mai ?

L’écart persistant entre les taux officiels de la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel continue de se creuser. Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 02 au 06 mai 2024, révèlent une relative stabilité pour les principales devises étrangères, notamment l’euro. Selon ces données, l’euro s’échange à un taux d’achat de 143.90 dinars algériens et à un taux de vente de 143.95 dinars algériens. Ainsi, pour acquérir 100 euros, il faudrait débourser environ 14 390.00 dinars algériens à l’achat et 14 395.00 dinars algériens à la vente.

Cependant, la réalité sur le marché informel de change du Square Port Saïd à Alger peint un tout autre tableau. En effet, sur ce marché parallèle, les taux de change de l’euro sont nettement plus élevés, atteignant jusqu’à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. Ainsi, 100 euros échangeraient contre environ 23 400.00 dinars algériens à l’achat et 23 600.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change des devises en Banque et au marché noir pour ce dimanche 5 mai !

En outre, les dernières données de la Banque d’Algérie indiquent que le dollar américain se négocie à un taux d’achat de 134.38 dinars algériens et à un taux de vente de 134.40 dinars algériens, suggérant ainsi une relative constance dans sa valeur.

Cependant, une réalité bien différente se dessine sur le marché informel de change, où les cambistes affichent des tarifs plus élevés pour le dollar américain. En effet, les transactions peuvent atteindre jusqu’à 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente, soulignant ainsi l’importance des écarts entre les taux officiels et ceux pratiqués dans le secteur informel.

En dehors de la paire EUR/USD, la Banque d’Algérie présente également des données sur d’autres devises étrangères. Ainsi, le dollar canadien s’achète à 98.01 dinars algériens et se vend à 98.05 dinars algériens, tandis que la livre sterling affiche un taux d’achat de 168.38 dinars algériens et un taux de vente de 168.46 dinars algériens.

Parallèlement, au niveau de la bourse informelle, le dollar canadien s’acquiert à un taux d’achat de 156.00 dinars algériens et se vend à un taux de 158.00 dinars algériens. Quant à la livre sterling, elle se négocie désormais à un taux d’achat de 262.00 dinars algériens et à un taux de vente de 265.00 dinars algériens.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 143.90 143.95 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.38 134.40 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 168.38 168.46 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 98.01 98.05 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.58 36.59 58.00 60.00

