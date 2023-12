Cotations Banque d’Algérie et marché informel : stagnation des devises ce 12 décembre !

La stabilité des taux de change est un indicateur crucial pour l’économie d’un pays. En Algérie, les fluctuations significatives sur les marchés des devises dévoilent des écarts notables entre les cours officiels de la Banque d’Algérie et ceux du marché informel. Ces mouvements ont particulièrement impacté les valeurs de l’euro et du dollar américain, deux devises majeures dans les échanges commerciaux !

Les cours de change officiels de la Banque d’Algérie du 11 au 13 décembre 2023 révèlent des valeurs stables pour l’euro et le dollar américain. L’euro s’échange à l’achat à 144.72 dinars algériens et à la vente à 144.75 dinars algériens. De même, le dollar américain s’achète à 134.60 dinars algériens et se vend à 134.61 dinars algériens.

Cependant, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger affichent des valeurs différentes. Ils proposent l’euro à l’achat à 234.00 dinars algériens et à la vente à 236.00 dinars algériens. De plus, sur le marché informel, le dollar américain se négocie à l’achat à 217.00 dinars algériens et à la vente à 220.00 dinars algériens.

Taux de change en Algérie : qu’en est-il des autres devises ?

En dehors de l’euro et du dollar, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent l’achat du dollar canadien à 99.07 dinars algériens et sa vente à 99.11 dinars algériens. Quant à la livre sterling, son achat s’établit à 168.79 dinars algériens et sa vente à 168.83 dinars algériens.

En outre, sur le marché parallèle de change, les cambistes proposent le dollar canadien à l’achat à 156.00 dinars algériens et à la vente à 158.00 dinars algériens. De même, la livre sterling s’échange encore à l’achat à 262.00 dinars algériens et à la vente à 265.00 dinars algériens.

Ainsi, les valeurs des principales devises étrangères adoptent une tendance stagnante aussi bien sur le marché officiel qu’informel, tout en maintenant des écarts considérables entre les deux marchés. Pour vous offrir un aperçu sur les cours de change des devises pour ce mardi 12 décembre 2023, voici un tableau récapitulatif :