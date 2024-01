Cotations Banque d’Algérie et marché informel : stagnation des devises ce 11 janvier !

Les fluctuations sur les marchés des devises ont exposé des écarts significatifs entre les cours officiels déterminés par la Banque d’Algérie et ceux pratiqués sur le marché informel. Ces variations ont particulièrement impacté les valeurs de l’euro et du dollar américain, deux monnaies majeures dans les échanges commerciaux.

Les données officielles des taux de change de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 10 au 12 janvier 2024, dévoilent une stabilité relative pour l’euro et le dollar américain. L’euro s’échange à l’achat à 146.91 dinars algériens et à la vente à 146.98 dinars algériens. De même, le dollar américain est coté à l’achat à 134.33 dinars algériens et à la vente à 134.34 dinars algériens, témoignant d’une certaine constance dans les valeurs affichées.

Néanmoins, sur le terrain, les cambistes opérant au Square Port Saïd d’Alger présentent des chiffres divergents. Ils affichent des taux pour l’euro à l’achat à 234.00 dinars algériens et à la vente à 236.00 dinars algériens, soulignant ainsi des écarts significatifs par rapport aux cours officiels. Par ailleurs, sur le marché informel, le dollar américain connaît des échanges à l’achat à 217.00 dinars algériens et à la vente à 220.00 dinars algériens, témoignant d’une différence marquée par rapport aux valeurs officielles.

Banque et marché noir : où en est le dollar canadien ?

En dehors des monnaies clés telles que l’euro et le dollar, les cotations officielles de la Banque d’Algérie révèlent des valeurs pour d’autres devises. Le dollar canadien s’affiche à un taux d’achat s’élevant à 100.35 dinars algériens et un taux de vente de 100.36 dinars algériens, tandis que la livre sterling s’achète à 170.62 dinars algériens et se vend à 1700.68 dinars algériens.

Pourtant, sur le marché parallèle, une toute autre réalité se dessine. Les cambistes offrent le dollar canadien à l’achat à 156.00 dinars algériens et à la vente à 158.00 dinars algériens. De même, la livre sterling s’échange à des taux nettement différents, avec un achat à 262.00 dinars algériens et une vente à 265.00 dinars algériens.

Malgré la divergence entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une tendance relativement stagnante se dépeint pour les principales devises étrangères. Pour fournir une vue d’ensemble des cours de change des principales devises pour ce jeudi 11 janvier 2024, voici un tableau récapitulatif pour vous aider à visualiser ces variations :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.91 146.98 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.33 134.34 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.62 170.68 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 100.35 100.36 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.57 36.58 57.00 59.00