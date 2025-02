Cotations Banque d’Algérie et marché informel : légère baisse de l’euro en ce début de semaine !

Après une phase de fluctuations, le marché des devises en Algérie retrouve un certain équilibre, aussi bien dans les cotations officielles que sur le marché parallèle. L’euro et les autres principales monnaies étrangères affichent une tendance stable, sans variations marquées.

Pour ce lundi 10 février 2025, les taux de change sur le marché informel enregistrent une légère baisse. L’euro s’échange désormais à 249 dinars algériens à l’achat et 252 dinars à la vente.

Du côté des cotations officielles de la Banque d’Algérie, publiées pour la période du 7 au 11 février, l’euro recul à 140,41 dinars à l’achat et 140,50 dinars à la vente.

Le dollar américain suit une tendance similaire. Sur le marché parallèle, il se négocie à présent à 238 dinars à l’achat et 241 dinars à la vente. Quant aux taux officiels, la Banque d’Algérie le fixe à 135,10 dinars à l’achat et 135,11 dinars à la vente.

La livre sterling affiche une certaine stabilité. Sur le marché parallèle, elle atteint 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente. En ce qui concerne les cotations officielles, elle est évaluée à 168,14 dinars à l’achat et 168,24 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 140,41 140,50 249,00 252,00 Dollar US ($) 135,10 135,11 238,00 241,00 Livre Sterling (₤) 168,14 168,24 297,00 300,00 Dollar CAN ($C) 94,39 94,40 160,00 163,00 Dirham EAU (AED) 36,78 36,79 64,00 66,00

Assurance automobile en Algérie : vers une procédure 100 % numérique pour le constat

Le Bureau unifié automobile algérien (BUAA) s’apprête à introduire plusieurs services numériques au profit des automobilistes, notamment le constat amiable électronique et le fichier national des véhicules assurés. Cette initiative vise à moderniser et à simplifier les prestations d’assurance en Algérie.

Selon Walid Saoud, directeur général du BUAA, plusieurs projets sont actuellement à l’étude et seront prochainement soumis à l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurances (UAR) ainsi qu’à la Commission de supervision des assurances (CSA), qui assure la régulation du secteur.

Parmi ces initiatives, le E-constat représente une avancée majeure, avec la mise en place d’un constat amiable entièrement digitalisé. Ce service, en phase de développement, sera bientôt déployé au sein des compagnies d’assurances.

Créé en 2014, le BUAA regroupe 13 compagnies d’assurance, publiques et privées, et s’engage dans la transformation numérique du secteur. Le constat amiable, document clé dans la gestion des accidents de la circulation, permet de préciser les circonstances d’un sinistre et doit être signé par les conducteurs impliqués. Sa version électronique devrait accélérer la procédure de déclaration auprès des assureurs et faciliter l’indemnisation des sinistrés.