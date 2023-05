Cotations Banque d’Algérie et marché informel : le dinar algérien face aux devises ce 29 mai

Selon les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 146.64 dinars algériens et de la vendre à 146.67 dinars algériens. Suivant les cotations de la même source, le taux d’achat de la monnaient américaine s’est établi à 136.60 dinars algériens. Tandis que son taux de vente est à hauteur de 136.61 dinars algériens.

Outre la paire USD/EUR, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque, du 26 au 30 mai 2023, affichent l’achat de la monnaie canadienne à 100.28 dinars algériens et sa vente à 100.32 dinars algériens. Au niveau du même marché de change, il est également possible d’acquérir l’unité du riyal saoudien contre 36.42 dinars algériens à l’achat et contre 36.43 dinars algériens à la vente.

En parallèle, au niveau du marché informel de change, les cambistes proposent l’achat de l’unité de l’euro à 225.00 dinars algériens et sa vente à 227.00 dinars algériens à la vente. D’ailleurs, il convient de noter que le dollar américain a observé une légère hausse de sa valeur au marché noir. En effet, les cambistes du Square d’Alger échangent désormais le billet vert unique contre 207.00 dinars algériens à l’achat et à 210.00 dinars algériens à la vente.

De plus, il faut savoir qu’au marché parallèle, le dollar canadien s’achète à 145.00 dinars algériens et se vend à 147.00 dinars algériens. Alors que la monnaie saoudienne se maintient à 51.00 dinars algériens à l’achat et à 54.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar algérien en Banque et au marché informel ce 29 mai

En résumé, le tableau ci-dessous récapitule les taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères en Banque et au marché informel pour ce lundi 29 mai 2023 :