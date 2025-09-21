COSOB radie BNP Paribas El Djazair

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) vient d’annoncer une décision majeure : la radiation de BNP Paribas El Djazaïr de la liste des teneurs de comptes conservateurs de titres agréés, effective depuis le 17 septembre. Cette radiation intervient suite à une demande explicite de la banque elle-même.

« La Cosob informe l’ensemble des investisseurs en Bourse que la qualité de teneur de comptes conservateur de titres agréé a été retirée à BNP Paribas El Djazaïr, à la suite de sa demande », est-il indiqué dans le communiqué.

Radiation de BNP Paribas El Djazaïr : quelles conséquences pour les investisseurs ?

Face à ce retrait, des mesures de protection des investisseurs ont été mises en place. Les comptes-titres non encore transférés par leurs détenteurs vers d’autres établissements ont été automatiquement confiés à Algérie Clearing, le dépositaire central des titres du pays.

Cette dernière assume désormais la gestion temporaire des avoirs jusqu’à ce que les titulaires effectuent leur transfert définitif vers d’autres teneurs de comptes conservateurs actifs sur le marché financier algérien. Cette transition orchestrée par la Cosob vise à garantir la continuité des services et la sécurité des investissements des clients de BNP Paribas El Djazaïr.

🟢 À LIRE AUSSI : Tentative de transfert illicite de devises : trois individus arrêtés à l’aéroport d’Alger

Bilan positif pour le secteur bancaire algérien et appréciation du dinar

Selon le rapport annuel 2024 de la Banque d’Algérie, le dinar algérien affiche une progression remarquable face aux principales devises internationales pour la deuxième année consécutive. La monnaie nationale s’est appréciée de 1,32% face au dollar, 1,24% face à l’euro, 8,56% face au yen et 2,93% face au yuan.

Le secteur bancaire algérien présente un bilan qualifié de « confortable », avec des capitaux propres dépassant les minimums requis. Les bénéfices nets ont augmenté de 12%, témoignant d’un dynamisme économique soutenu. Les crédits à l’économie ont atteint 11 256,5 milliards de dinars, en hausse de 5,3%, dont 72,9% proviennent des banques publiques.

Le financement du secteur privé a connu une progression notable de 7,3%, atteignant 6 688,9 milliards de dinars, tandis que le secteur public a bénéficié de 4 567,6 milliards de dinars (+2,4%). La finance islamique poursuit également son expansion avec une augmentation de 17% des dépôts, totalisant 793,5 milliards de dinars, et une hausse de 16% des financements, s’élevant à 532,2 milliards de dinars.

🟢 À LIRE AUSSI : Banque d’Algérie : le dinar algérien gagne du terrain face aux autres devises

🟢 À LIRE AUSSI : La dette extérieure de l’Algérie au plus bas depuis six ans : voici son montant en 2024