Cosmétiques locaux reconditionnés en marques importées : un réseau clandestin démantelé à Chlef

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis fin à une activité illégale de grande ampleur dans la wilaya de Chlef. La brigade territoriale de Harchoun a procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être impliqués dans la falsification et la commercialisation de produits cosmétiques périmés. L’opération a été menée sur la base d’informations précises faisant état de l’existence d’un atelier clandestin spécialisé dans la contrefaçon.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects récupéraient des produits cosmétiques importés arrivés à expiration. Ces articles étaient ensuite recyclés, remplis avec d’autres substances fabriquées localement, puis remis sur le marché après modification des dates de péremption. Une pratique particulièrement dangereuse pour la santé des consommateurs.

Une descente coordonnée des services de contrôle

Après avoir accompli les procédures légales nécessaires et activé le travail de renseignement, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Oued Fodda ont mené une descente ciblée dans l’atelier clandestin. L’opération s’est déroulée en coordination avec les agents de l’inspection du commerce, afin de constater les infractions liées à l’étiquetage et à la conformité des produits.

Sur place, les enquêteurs ont découvert un local utilisé pour la transformation et le reconditionnement de produits cosmétiques étrangers non conformes. Les vérifications ont révélé l’absence de respect des normes d’étiquetage ainsi que la présence de produits dont l’origine n’était pas clairement identifiée.

Les services de contrôle ont également saisi d’importantes quantités de cosmétiques portant différentes marques, aussi bien étrangères que locales. Une grande partie de ces produits était périmée, tandis que d’autres ne comportaient aucune indication fiable concernant leur composition ou leur provenance.

Une saisie estimée à plusieurs milliards de centimes

L’opération a permis la saisie de plus de 200 000 unités correspondant à 110 types de produits cosmétiques. Selon les estimations, la valeur marchande de la marchandise récupérée dépasse 9,7 milliards de centimes, ce qui souligne l’ampleur du réseau démantelé.

Les deux suspects arrêtés ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête. À l’issue des procédures judiciaires en cours, ils seront présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.

Un danger pour la santé publique

Cette affaire met en lumière les risques liés à la circulation de produits cosmétiques contrefaits ou périmés sur le marché. L’utilisation de substances inconnues ou non conformes peut provoquer des réactions allergiques, des irritations cutanées ou d’autres complications sanitaires.

Les autorités rappellent ainsi l’importance de renforcer les contrôles et d’encourager les consommateurs à vérifier l’origine et la conformité des produits achetés. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des services de sécurité pour lutter contre la fraude commerciale et protéger la santé publique.