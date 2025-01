Corvettes « made in Algeria » : l’expertise chinoise au service de la marine algérienne

L’Algérie poursuit son ambition de modernisation militaire avec une annonce de taille. Le lancement imminent de la construction locale de corvettes de type 056 (F-15A) en partenariat avec la Chine, dans les chantiers navals algériens.

Ce projet, confirmé par le ministère de la Défense nationale, marque un jalon crucial dans le développement des forces navales du pays. Conçues pour des missions variées, allant de la surveillance maritime à la lutte anti-sous-marine, ces navires sont à la pointe de la technologie.

Dotées d’un système de radar multifonction ultramoderne, les corvettes de type 056 sont équipées de sonars de pointe pour la détection sous-marine, de missiles antinavires YJ-83 et d’un système de défense rapproché CIWS. De plus, elles disposent de canons de 76 mm pour des opérations de soutien et de deux lance-torpilles pour la lutte anti-sous-marine. Ces navires, conçus pour une vitesse de croisière élevée et une maniabilité optimale. Promettent d’offrir à la marine algérienne une supériorité opérationnelle significative dans les eaux régionales.

Construction locale de corvettes de type 056 (F-15A) : les avantages de cette collaboration Algérie-Chine

En effet, cette coopération entre l’Algérie et la Chine va bien au-delà de l’acquisition militaire. Elle apporte des bénéfices majeurs, notamment :

Renforcement des compétences locales : la construction des corvettes en Algérie permettra un transfert de technologies et du savoir-faire, renforçant ainsi les capacités industrielles locales ;

Les principaux partenariats sino-algériens : une alliance stratégique

En effet, l’alliance entre l’Algérie et la Chine ne se limite pas au domaine militaire. Elle est diversifiée et englobe une multitude de projets stratégiques qui consolident cette relation bilatérale. Parmi les principaux projets sino-algériens figurent :

Infrastructures emblématiques : la Chine a contribué à la construction de l’autoroute Est-Ouest. Du nouvel aéroport international d’Alger. Ainsi que de la Grande Mosquée d’Alger ;

En somme, cette collaboration sino-algérienne, qui permettra de construire des corvettes de type 056 (F-15A). Ainsi que les autres partenaires stratégiques. Mettent en lumière l’engagement des deux pays à bâtir une alliance stratégique.