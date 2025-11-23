Corsica Linea : un passager décède lors de la traversée Alger–Marseille, une enquête ouverte

Lors de la traversée Alger – Marseille, opérée par la compagnie Corsica Linea, un passager du navire Jean Nicoli est décédé. La gendarmerie maritime française est intervenue à bord du navire en question dès son accostage au port de Marseille.

Un drame est survenu à bord du navire Jean Nicoli de la compagnie française Corsica Linea, effectuant la traversée entre les deux rives de la Méditerranée. Initialement prévu pour Sète, le voyage a finalement été redirigé vers le port de Marseille, peu après que le navire ait été libéré d’une retenue dans le port d’Alger.

Un passager de Corsica Linea décède en pleine mer

Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2025, aux alentours de 19h à 20h, un passager est décédé à bord du navire, selon le média spécialisé Le Marin. L’homme, dont l’âge n’a pas été précisé, aurait succombé à une crise cardiaque, alors qu’il faisait route vers le port de Marseille.

Par ailleurs, selon le témoignage d’un autre passager de la même traversée sur les réseaux sociaux, la victime serait un voyageur algérien, celui-ci a affirmé : « Un voyageur algérien vient de décéder à bord du navire Jean Nicoli de Corsica Linea ».

Selon Le Marin, le navire ne disposait pas de médecin à bord, une obligation qui n’est requise que pour les traversées dépassant les 48 heures. À l’arrivée du Jean Nicoli à Marseille, la gendarmerie maritime française est intervenue pour ouvrir une enquête.

Le Jean Nicoli reprend la mer après une rétention au port d’Alger

Pour rappel, ce navire de la compagnie Corsica Linea a été immobilisé pendant quatre jours, dans le port d’Alger. Dès son arrivée, le ferry a été soumis à une inspection rigoureuse menée par les autorités maritimes algériennes. Cette période de rétention a contraint la compagnie à annuler plusieurs traversées entre Bejaia et Marseille, perturbant le calendrier habituel.

Le navire a finalement obtenu l’autorisation de reprendre la mer à destination de Marseille. Pour minimiser l’impact sur les passagers, le transporteur maritime a dû rapidement réorganiser d’autres voyages, comme le report de traversées et le remplacement de navires. Par ailleurs, après son départ d’Alger, le Jean Nicoli a progressivement réintégré son programme, avec notamment une traversée Alger-Marseille annoncée pour le 19 novembre dernier, en remplacement au voyage Alger – Sète.

Cette immobilisation s’inscrit dans un contexte d’intensification des contrôles dans les ports méditerranéens, visant à garantir la sécurité maritime. Un événement similaire a touché l’armateur public Algérie Ferries, dont le navire Tassili II avait été retenu près d’un mois à Marseille.

