Corsica Linéa : traitement subi par un handicapé, une passagère dénonce

Les compagnies maritimes sont souvent critiquées pour diverses raisons. D’habitude, les voyageurs s’expriment quant aux retards, aux conditions peu confortables ou au manque de commodités mais cette fois-ci, une personne revient sur un cas plus délicat à justifier pour la compagnie maritime concernée.

C’est bord d’un navire appartenant à la compagnie maritime française Corsica, qu’une personne accompagnée d’un proche ayant des besoins spécifiques a reçu un traitement considéré comme irrespectueux.

La personne s’est exprimée sur les réseaux sociaux le vendredi 19 août 2022, relatant son histoire afin de se faire entendre expliquant qu’elle a déjà communiqué cet avis à la compagnie aérienne via un e-mail. La femme précise qu’elle était à bord d’un navire en partance de Marseille pour Alger.

Dans un premier temps, la passagère eut une mésaventure avec son pneu de voiture qu’elle réussit à faire changer grâce à l’aide de personnes présentes sur les lieux. Suite à cela, elle expliqua la situation au personnel à l’entrée et à l’intérieur du garage qui ne se sont pas montré compréhensifs.

Selon ses dires, ils se sont retrouvés livrés à eux même, obligés de « faire monter le véhicule chargé, avec une personne handicapée, au 5e étage sans aide ». Elle ajoute que le personnel chargé du contrôle des billets ne « donne plus de considération aux personnes handicapées ».

L’arrivée à Alger ne s’est pas mieux passée

L’arrivée au port d’Alger n’a pas été de tout repos pour l’accompagnatrice et son proche. En effet, comme mentionné plus haut, les agents qui contrôlent les billets n’ont pas fait preuve de coopération ce qui leur a valu deux heure d’attente à Alger.

Compte tenu de la situation, les deux passagers s’étaient « garés » au cinquième étage. Ils ont dû donc attendre l’évacuation de ceux qui étaient au 3eme et 4eme niveau pour pouvoir sortir et quitter les lieux. Enfin, elle clôture en exprimant son mécontentement par le fait qu’elle « ne souhaiteront plus voyager avec les agents désagréable de Corsica Linea » dans de telles conditions.