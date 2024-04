Corsica Linea renforce son programme : nouvelles traversées entre Béjaïa et Marseille

À l’approche de la saison estivale, la demande sur les billets de voyage à destination de l’Algérie augmente. De nombreux membres de la diaspora préfèrent passer leurs vacances et encore programmer leurs séjours pendant cette période.

Dans le but d’assurer le transport de la totalité de ses voyageurs, la compagnie française Corsica Linea annonce la programmation de nouvelles dessertes à destination du port de Béjaïa en Algérie.

Traversées Béjaïa – Marseille : Corsica Linea élargit son offre

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, la compagnie maritime annonce l’ajout de nouvelles traversées pour élargir son offre à destination de l’Algérie. Ces nouvelles dessertes, en aller-retour, seront opérées par le navire Paglia Orba comme suit :

Dans le sens Marseille – Béjaïa, les traversées seront opérées à partir de 10 h :

dimanche 28 avril 2024 ;

mercredi 1ᵉʳ mai 2024 ;

dimanche 30 juin 2024.

Depuis le port de Béjaïa vers Marseille, les départs sont programmés à partir de 12 h :

lundi 29 avril 2024 ;

jeudi 2 mai 2024 ;

lundi 1ᵉʳ juillet 2024.

La compagnie corse a fait savoir que les réservations sont désormais ouvertes, pour ces traversées supplémentaires entre Béjaïa et Marseille.

Le tarif famille disponible pour ces dessertes supplémentaires

Dans son communiqué, Corsica Linea annonce que le tarif famille est, aussi, disponible pour ces traversées supplémentaires. Il s’agit d’un tarif préférentiel applicable pour les vacances en Algérie, notamment pour les adultes voyageant avec un enfant âgé entre 3 à 12 ans.

Cette offre tarifaire est applicable pour les séjours maximum de 180 jours, avec une installation en cabine exclusive et un véhicule à bord. Cette offre donne la possibilité d’un paiement intégral dans un délai de 24 h, mais aussi de paiement partiel, qui sera possible si la réservation est effectuée plus de 45 jours avant le départ. Il sera alors demandé aux clients le versement de 50% du montant hors taxes dans les 48 heures.



